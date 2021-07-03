دعوة من بلدية الغبيري إلى المواطنين

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صدر عن بلدية الغبيري البيان التالي:



بالتنسيق مع سعادة مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر تقوم بلدية الغبيري مع مفتشين من وزارة الاقتصاد بجولات على كافة مولدات الاشتراكات ضمن نطاق بلدية الغبيري في حملة تستمر لاسبوع كامل يتم التأكد من خلالها على التزام اصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد للعدادات والتسعيرة الصادرة عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية للاشتراك المقطوع.

كذلك ستتم مراقبة مدى التزام اصحاب المولدات بتركيب العدادات للمشتركين.



تدعو بلدية الغبيري جميع المواطنين ممن فرض عليهم تسعيرة مخالفة للتسعيرة الرسمية او تمنع اصحاب الاشتراكات عن تركيب العدادات الى التقدم بالشكاوى على الارقام 1725 او 01858630 او واتساب 03085639.