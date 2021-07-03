"السّعيد" وشريكه في قبضة المعلومات

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أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه "بتاريخ 30-6-2021، وبنتيجة المراقبة التي تقوم بها دوريات من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم رصد مروج مخدّرات في محلّة الزلقا، على متن دراجة آلية من نوع "أدریس"، فعملت على توقيفه، وتبيّن أنّه يدعى:



- أ. ط. (من مواليد عام 1998، مصري الجنسية)



بتفتيشه ومنزله في الزّلقا، ضبطت كمية من حشيشة الكيف.



بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات على عددٍ من الزبائن، والاستحصال عليها من تاجرٍ ملقّب بـ "السّعيد".



بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصلت الشّعبة الى تحديد كامل هوية التّاجر، ومكان تواجده في محلة طبرجا، ويدعی:



- أ. ش. (من مواليد عام 1989، مصري الجنسية)



بالتاريخ ذاته، داهمت دورية تابعة للشعبة منزله، وأوقفته.



بتفتيش المنزل، تم ضبط /4,270/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف، كميّة من الحبوب المخدّرة، میزانَين حسّاسَين، أكياس نايلون صغيرة، /3/ سكاكين وأدوات تستخدم في توضيب المخدّرات، /3/ حواسيب ومبلغ مالي.



بالتحقيق معه، اعترف بتجارة وترويج المخدّرات من داخل مكان اقامته.



أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".