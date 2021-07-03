بيان صادر عن قيادة الجيش .. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



تناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً ملفقة ومزاعم عن اتصالات أجريت مع قيادة الجيش.

إنّ هذه القيادة إذ تعتبر أنّ الهدف من هذه الأخبار إرباك الساحة اللبنانية وإحداث شرخ بين اللبنانيين، من خلال استغلال الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تعصف بلبنان، يهمّها أن تؤكّد أنّ الجيش يضع نصب عينيه المصلحة الوطنية العليا، وهمّه الأول والأوحد هو الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكل ما تقوم القيادة به يندرج في هذا الإطار.

كما تثمّن عالياً الالتفاف الشعبي والسياسي مع الجيش، والذي تُعبّر عنه الاتصالات الداعمة التي تتلقاها المؤسسة العسكرية خصوصاً لجهة المهام المتشعبة والصعبة التي يؤديها الجيش بكل حرفية ومناقبية وانضباط وصبر.

وتدعو قيادة الجيش إلى عدم خلق أجواء من شأنها تغذية الفتن والمسّ بالسلم الأهلي.