بالتفاصيل - إصابات بكورونا ضمن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 27 و28 حزيران. وأظهرت النتائج وجود أربع وعشرين (24) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاء استكمال نتائج 27/6/2021 كالآتي:

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).

رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية).

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية).

رحلة برلين : شركة SR رقم 1578 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة إنطاليا : شركة Pegasus رقم 1824 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية).

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دلمان : شركة Pegasus رقم 1826 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 28/6/2021 كالآتي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية).

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان).

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية).

رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية).

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 1427 (جميعها سلبية).

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).

رحلة إنطاليا : شركة Pegasus رقم 1824 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة باريس : شركة Air France رقم 562 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 1268 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 2503 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية).