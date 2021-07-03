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بدعوة من هيئة محمية حرش الضيعة في المتين ، جرى اليوم افتتاح محمية المتين ،أول غابة محمية في قضاء المتن ،بحضور نواب المتن السادة ادغار معلوف وادي ابي اللمع ، والياس حنكش ، وممثل عن الوزير كميل ابو سليمان الاستاذ شربل نجار وممثل عن الوزير الياس بو صعب عماد سماحة ومدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ورئيس الجامعة الانطونية الاب ميشال الجلخ وممثل جامعة سيدة اللويزة الدكتور طانيوس الحاج والشيخ شاهين هاني عضو المجلس المذهبي الدرزي مع وفد من المشايخ ورئيس جمعية الطاقة الوطنية غسان خوري ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة ،وفعاليات ، وعدد كبير من ابناء بلدتي المتين ومشيخا وبلدات الجوار ومحبي الطبيعة والبيئة ، تخلل اللقاء كلمات للدكتور غابي ابو سليمان عن المحمية ، والدكتورة ريتا معوض للتعريف عن خصائصها، وكلمة للمهندس لويس لحود وكلمات للنواب ادغار المعلوف والياس حنكش وادي ابي اللمع وممثل الوزير كميل ابو سليمان والشيخ شاهين هاني شددت جميعها على اهمية ودور المحميات في الحفاظ على البيئةوالصحة وحماية الثروات الطبيعة و خلق فرص العمل ،وتلا الحفل كوكتيل للحاضرين.