طقس صيفي حار واستقرار بدرجات الحرارة..

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يؤثر على لبنان طقس صيفي حار ويستمر اليوم، وتشهد الحرارة استقرارا نسبيا فيما تستمر الرطوبة السطحية بالارتفاع.

وهذا يزيد من الشعور بالحر، لتعود وتنخفض الحرارة تدريجيا بدءا من يوم غد الأحد.

اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الاحد : من المتوقع ان يطرأ انخفاض بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة، ٣٤ درجة بقاعا و ٢٧ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاثنين : من المتوقع ان يطرأ انخفاض بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٠ درجة، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٧ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء تتحول الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.