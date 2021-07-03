دلتا" في ديارنا.. ماذا كشف أبيض؟

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اشار مدير عام مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الابيض في اتصال مع "نداء الوطن" الى ان اعلان وزير الصحة وصول المتحور "دلتا" الى لبنان يعني انه اصبح امراً واقعاً ويجب ان نبدأ بالتعامل مع الحقيقة، بعدما كانت ظنّاً، ومعروف ان هذا المتحور هو الاسرع انتشاراً والاشدّ، حتى في البلدان التي سجلت نسبة عالية من اللقاح كبريطانيا (60 في المئة) نرى عدد الحالات الايجابية في اليوم الواحد، وقد بلغت نحو 27 الف حالة بعدما بدأت بـ 3 آلاف، وما يحصل حافز للجميع بوجوب مراجعة الاجراءات المتبعة، سواء على المستوى الفردي ام على مستوى الاجراءات العامة، وكذلك الالتزام".