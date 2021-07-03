عناوين الصحف ليوم السبت 3 تمّوز 2021

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الأخبار
تفجير المرفأ: ادّعاء يُسقط خطوطاً حمراء
الكهرباء إلى ساعتين يوميّاً!
سلامة: لدينا 400 مليون دولار فقط لتمويل الاستيراد
«المتحور الهندي» يدخل لبنان: موجة ثالثة من «كورونا»؟
البناء
الفاتيكان يحفّز واشنطن لتفعيل الاتصالات مع السعوديّة وفرنسا وتحريك المسار الحكوميّ
بيطار يدّعي على دياب ووزراء وأمنيّين وقهوجي وقضاة… بانتظار جواب المجلس النيابيّ
قائد الجيش: لا تهاون بأمن طرابلس… ووزير الصحة: 9 إصابات بالمتحوّر الهنديّ
الجمهورية
ترقّب "صدمة" تكسر التعطيل
البيطار يطلق مسار الملاحقات
إعادة الثقة بسياجة لبنان
هل من مهلة للتجاوب مع المجتمع الدولي؟
اللواء
تحقيقات المرفأ تقتحم الحصانات: الإختبار الصعب!