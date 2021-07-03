أسرار الصحف ليوم السبت 3 تمّوز 2021

A + A -

البناء

خفايا

قال مرجع سياسي إن ما صدر عن المحقق العدليّ في قضية انفجار المرفأ خلط الأوراق في الساحتين السياسية والإعلامية بحيث لا يوجد فريق يشعر بالارتياح، لكن لا يوجد فريق يملك فرصة المواجهة وتراجع الملف الحكومي الى الخلف ومثلما لا ضمان بأن اللائحة انتهت فالاتهامات غير نهائيّة.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن الأميركيّين يعدون عرضاً جديداً للوساطة في ترسيم الحدود البحريّة بعد ورشة عمل في أحد مراكز الدراسات تقول إن استثمار الثروة النفطية في لبنان يعيق قدرة حزب الله على ترجمة معادلة القدس تعادل حرباً إقليميّة.

الجمهورية

أبلغ مسؤول حزبي الى سياسي بارز قوله إن 99% من تعطيل الحكومة سببه رئيس كتلة نيابية كبيرة فعقّب السياسي: "حذرناكم من زمان وما سمعتو منّا.. هذا الرجل فتنة متنقلة".

تبيّن أن حملة داخلية قامت لمنع ديبلوماسي لبناني من التأهل لمنصب دولي كبير وهو ما شكّل دافعا للتمسًك به من قبل دول مختلفة.

تكثف مرجعية روحية إتصالاتها إبتداءً من الأسبوع المقبل داخل طائفة معينة لجمع قياداتها أو على الأقل توحيد موقفها من دون لقاء.

اللواء



يتلمَّس متابعون توجهاً دولياً، شبيهاً بما حصل في الأشهر الأخيرة من 2004، في ما خصَّ قرارات دولية جديدة تعني لبنان؟



اتخذت بعض الوزارات إجراءات عبر رابطة موظفي الإدارة العامة قضت باستبدال الحضور بيوم أو يومين للحد من الخسائر المادية..



لم يلمس أعضاء في «نقابة سوبر» تأثيراً لإضراب معلن منذ أسابيع.. وتساءل هؤلاء عن أسباب استمراره..