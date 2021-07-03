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أهالي شهداء فوج الإطفاء: اي تلكؤ او ذريعة نعتبره عرقلة للتحقيق وسنواجهه موحدين بكل قوة

3
JULY
2021
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 أصدر أهالي شهداء فوج الإطفاء في انفجار مرفأ بيروت بيانا جاء فيه:

"نحن أهالي شهداء فوج الإطفاء في مجزرة مرفأ بيروت، وتبعا لتقدم المحقق العدلي طارق بيطار بطلبات عدة لرفع الحصانة عن محامين ونواب ورؤساء اجهزة امنية حاليين وسابقين في قضية مجزرة المرفأ، نطالب السلطات المعنية كافة أن تستجيب لهذه الطلبات من دون أي تلكؤ أو تباطؤ تمكينا للقاضي بيطار من انجاز مهمته في جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة. ان اي تلكؤ او اخلال من اي جهة أتت وتحت اي ذريعة كانت نعتبره عرقلة للتحقيق ومسعى لتضليل العدالة وخيانة لأرواح الضحايا سنواجهه موحدين بكل ما أوتينا من قوة.

العدالة والحقيقة من اجل كل الذين رحلوا ونحمل دمهم امانة في اعناقنا... العدالة والحقيقة من اجل وطن لا خلاص له الا بها."

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