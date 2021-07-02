رئاسة مجلس الوزراء توضح مسألة دفع ٥٠٠ ألف يورو لتمويل المحكمة الدولية

A + A -

صدر عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

تداول بعض وسائل الاعلام خبراً عن دفع الحكومة اللبنانية مبلغ ٥٠٠ ألف يورو من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

والواقع أن هذا المبلغ عبارة عن هبة ستخصص لهذا الهدف، وذلك بعد أن كان دولة الرئيس الدكتور حسان دياب قد أبلغ الأمين العام للامم المتحدة ورئاسة المحكمة الدولية مراراً منذ بداية العام الحالي ٢٠٢١ عدم قدرة لبنان على تسديد مساهمته في تمويل المحكمة الخاصة. كما أن تسديد هذه الهبة للمحكمة ترافق مع الطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها.