حلحلة لأزمة المحروقات في عكار بعد زيارة درغام للرئيس ميشال عون

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تبلَّغ أصحاب المحطات في عكار من الشركات رفضها المُطلق إرسال الصهاريج إلى المحافظة إلا في حال تلقت ضمانات ماديّة منهم ووقعوا على تعهد بمرافقة الصهاريج وحمايتها على طول الطريق من الزهراني الى عكار، مع التأكيد أن أيّ إعتداء يمكن أن يتعرض له الصهريج أو سائقه وأيّ سلب للبضاعة يمكن أن يقع خلال مرحلة النقل والتسليم والتفريغ يكونان على عاتق صاحب المحطة.

الأمر الذي أثار امتعاض اصحاب المحطات واستيائهم مطالبين المعنيين إيجاد حلولا سريعة.



وفي السياق تحرّك النائب أسعد درغام من أجل إيجاد حل للموضوع وعرض الموضوع مع الرئيس ميشال عون خلال زيارته صباحا، حيث تم التطرق للاوضاع في محافظة عكار ومعاناة المواطنين نتيجة قطع الطرق وعدم وصول المحروقات والمواد الغذائية إلى المنطقة.



وأوضح درغام أنّ "الرئيس عون أعطى توجيهاته على الفور للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع، وضبط الأمن في عكار مؤكدا أن ما يجري غير مقبول على الإطلاق.