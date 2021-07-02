المتحور «الهندي» ينتشر في لبنان ؟

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أفادت معلومات لـ«الأخبار» بأنه تمّ التثبّت، اليوم، من وجود 7 حالات مصابة بالمتحوّر الهندي «دلتا» من فيروس كورونا، في لبنان، ثلاث إصابات منها أتت عبر المطار، فيما العدد الباقي محلي.

تم ذلك بعد أن قام الدكتور فادي عبد الساتر، الباحث في مختبرات كورونا في الجامعة اللبنانية، وأستاذ العلوم البيولوجية، والمسؤول الميداني عن فحوصات الـ«PCR» في مطار رفيق الحريري، بفحص عيّنات كان قد جمعها في الأيام الماضية، من مسافرين قدموا إلى لبنان، ومن حالات إصابة داخل البلد.

وتم التثبت من أنها المتحوّر «دلتا»، بعد أن طوّر عبد الساتر وزملاء له بروتوكول خاص للـ«PCR».

وتجدر الإشارة إلى أن العمل جارٍ على فحص عينات إضافية، من أجل الوصول إلى صورة أوضح عن الواقع الوبائي في لبنان.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية وصفت المتحوّر الهندي «دلتا» بـ«المثير للقلق».