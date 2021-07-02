توقيف شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى الخارج

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف افراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها الى دول الخليج.

فقد اوقفت دورية من المديرية المذكورة المواطن (أ.ل) اثناء نقله حوالى ١١٠ ليترات من مادة سائلة مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة من بلدة حدث بعلبك الى بلدة المرج في البقاع الغربي. كما اوقفت في بلدة المرج السوريَين (ع.ع) و (د.م) لمشاركتهما في تصنيع المواد المخدرة، وكذلك المواطن (م.ج) الذي كان يتسلّم الحبوب ويقوم بتهريبها عبر برادات نقل الى الخارج. ودهمت ايضاً في بلدة رياق منزل السوري (م.ع) واوقفته وضبطت كمية من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل فرن غاز، كما اوقفت المواطن (ه.ل) لارتباطه بالشبكة.

وفي منطقة عجلتون - كسروان اوقفت دورية أخرى المواطن (ج.ر) لاقدامه على ترويج المخدرات وتعاطيها، وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومسدساً حربياً ومبلغاً مالياً.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص. وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة".