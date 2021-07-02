ما طلبه حاكم مصرف لبنان من المصارف ومؤسسات الصرافة

A + A -

صدر عن حاكم مصرف لبنان ما يلي:

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن سعر التدخل لمصرف لبنان على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa" هو 12,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد ويعتمد حصراً للتعميم الأساسي رقم 158 تاريخ 8/6/2021.

على جميع المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار في تسجيل جميع عمليات التداول بالعملات الأجنبية النقدية لديها على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

ان مجمل حجم تداول عمليات هذا الاسبوع هو 20 مليون دولار أميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة "Sayrafa".