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طقس حارّ ورطب في بداية تموز

2
JULY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل وتنشط الرياح احيانا.

 

وجاء في النشرة الآتي:

 

- الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الداخلية والجبلية. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

 

الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، وبقاء الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

 

السبت: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل وتنشط الرياح احيانا.

 

الاحد: قليل الغيوم، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة خصوصا في الشمال وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

 

الاثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا وانخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

 

- الحرارة على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 20 الى 32 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.
- الانقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي:758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,30
- ساعة غروب الشمس: 19,53

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