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الرئيس عون: اللبنانيون ينتظرون زيارة البابا ليعلن معهم قيامة لبنان

2
JULY
2021
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أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امتنانه العميق للحبر الاعظم البابا فرنسيس لـ"يوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان" الذي خصّ لبنان به في حاضرة الفاتيكان بالأمس.


وإذ كرر الرئيس عون شكره لقداسة البابا على بادرته هذه التي جنّد لها دوائر الكرسي الرسولي المعنية بالعلاقات بين الدول، أكد ان اللبنانيين، بكافة طوائفهم، الذين يكنّون للكرسي الرسولي بالغ الاحترام، سيلاقون الحبر الاعظم في دعوته إلى إنقاذ وطنهم الذي يشكّل على حد قول البابا فرنسيس نفسه بالأمس، "كنزا يتوجب الحفاظ عليه."


وأكد رئيس الجمهورية ان اللبنانيين ينتظرون زيارة قداسة البابا إلى بلادهم "لكي يعلن معهم قيامة لبنان من كبواته، وليؤكدوا انهم استحقوا وطنهم وقد عملوا معا على استنهاضه وصون وحدتهم الوطنية التي تبقى درع حمايته الأسمى، والتي بها يبقى وطن الحضور والرسالة."


القائم بالاعمال البريطاني
الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع ديبلوماسية وسياسية وانمائية.
وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون رئيس البعثة الديبلوماسية البريطانية في بيروت الدكتور مارتن لونغدن والمستشار السياسي في السفارة غافن تنيش، وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية-البريطانية، حيث شكر رئيس الجمهورية الدكتور لونغدن على الجهود التي بذلها خلال ترؤسه البعثة البريطانية في لبنان وتمنى له، بمناسبة نهاية عمله في بيروت التوفيق في مهامه الجديدة.


النائب الياس بوصعب
سياسياً، استقبل الرئيس عون النائب الياس بوصعب وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والاوضاع الحكومية ومستجداتها، إضافة الى شؤون حياتية وحاجات منطقة المتن. وأوضح بوصعب أنه اطلع الرئيس عون على مراحل تنفيذ مشروع توسيع طريق وادي الجماجم في بسكنتا وعمل المستشفى اللبناني_الكندي في مكافحة وباء كورونا، وحملات التلقيح القائمة منذ فترة.
وأضاف:" أن البحث تناول ايضاً المستجدات الحكومية، وما يمكن ان يؤدي الى حلحلة في الازمة الراهنة." ولفت الى ان موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية كان ايضاً محور بحث إنطلاقاً من الحرص الذي ابداه رئيس الجمهورية على استمرار الاتصالات لمعالجة هذا الملف بما يحفظ حقوق لبنان في ثروته الطبيعية ويعزز الاستقرار في المنطقة.


النائب اسعد درغام
كما استقبل رئيس الجمهورية النائب اسعد درغام الذي عرض معه الاوضاع في منطقة عكار ومعاناة المواطنين نتيجة قطع الطرق وعدم وصول المحروقات والمواد الغذائية الى المنطقة.
وأوضح النائب درغام ان الرئيس عون أعطى توجيهاته على الفور للأجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الوضع.
متابعة إجراءات إجتماع المجلس الاعلى للدفاع
الى ذلك، تابع رئيس الجمهورية الاجراءات والتدابير التي تقررت في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع يوم الثلاثاء الماضي، لاسيما في ما خص الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي، فأجرى لهذه الغاية اتصالات مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس جهاز امن المطار العميد جورج ضومط، والمدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن والمدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري، مشدداً على وجوب تسهيل وصول المسافرين الى المطار والخروج منه، وتأمين راحتهم لاسيما مع ازدياد عدد الرحلات الجوية والوافدين، علماً أن عدد الذين دخلوا الى المطار امس بلغ 13 ألف مسافر من مختلف الدول وحطّت على مدارجه 83 طائرة، وهو رقم قياسي لم يشهده المطار منذ الاحداث الاخيرة.
وشدد الرئيس عون على وجوب البقاء على جهوزية تامة لمواكبة الحركة المتزايدة في المطار.

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