السجن 3 سنوات للمشاركين بعملية تهريب كارلوس غصن

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أفادت قناة "الحرة" بأنّ "النيابة العامة في اليابان طلبت السجن ثلاث سنوات تقريباً للمشاركين في عملية فرار كارلوس غصن".



ووجّهت النيابة العامة في اليابان في وقت سابق تهمة رسمية لمواطنين أميركيين بمساعدة كارلوس غصن، الرئيس السابق لعملاق صناعة السيارات نيسان، بالهرب من البلاد حيث كان ملاحقا في قضايا مالية إلى بلده الأصلي لبنان. وكانت السلطات الأميركية قد سلمت لليابان اثنين من مواطنيها بعد أن خسرا دعوى رفعاها أمام القضاء.وقد اعتقلتهما في أيار في بوسطن أثناء محاولة أحدهما الفرار بدوره إلى لبنان.



وقالت النيابة في بيانٍ إنه "تم توجيه تهمة مساعدة غصن على الهرب لمايكل تايلور ونجله بيتر، اللذين سلّمتهما الولايات المتحدة في شهر آذار الماضي".