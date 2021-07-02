أسرار الصحف ليوم الجمعة 2 تموز 2021

A + A -

البناء

كواليس

تؤكد مصادر دبلوماسية على اختلاف مقاربة كل من الجيش وجهاز المخابرات ووزير الخارجية في مصر للملفات الإقليميّة، خصوصاً في ملفات سد النهضة وغزة وسورية، حيث تدور تساؤلات عن جدوى سياسات الوزير سامح شكري الذي وضع كل بيض مصر في السلة الأميركيّة ويعتبر أن التعاون مع تل أبيب مفتاح الدور المصريّ في الملفات الثلاثة.

خفايا

قال إعلاميون فرنسيون مقرّبون من وزارة الخارجية إن الجواب الذي وعد به وزير الخارجية السعودية حول مستقبل تشكيل الحكومة في لبنان والموقف من العلاقة مع الرئيس المكلف سعد الحريري لم يصل بعد وإن باريس تنتظر الجواب وهي على اتصال بالحريري الذي ينتظر نصيحة فرنسا.

اللواء

همس

لم يتمكن الفريق الجديد في إدارة كبرى، من بلورة تصوُّر لخطة عمل كاملة حول الوضع في لبنان..

غمز

يطبق غياب كامل للمعلومات، في مواقع التأليف الموضوع على الرّف، وتكتفي البطانة بالبحث عن معلومات في الخارج..

لغز

يشكو وزراء سياديون وخدماتيون من فقدان الورق الأبيض والقرطاسية والأغلفة في الوزارات المقصودة!



الجمهورية

عبر أحد المشاركين في الوساطات لحل مسألة عالقة عن إحباطه من مسؤول حليف وقال: إقناعه مستحيل لا عم نفهم عليه ولا عم يفهم علينا.

توقفت مراجع ديبلوماسية أمام مضمون إتهامات مسؤول بارز عن تورط وزراء ونواب في عمليات التهريب ولما سئل عن هويتهم قال: إنها مهنتهم قبل تشكيل الحكومة.

عملت جهات رسمية فاعلة على عدم إحداث أي تغيير في منصب بالغ الدقة في هذه المرحلة منعا لاكتشاف تورطهم في عمليات

مافيوية مالية.