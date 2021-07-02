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عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 تموز 2021

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الأخبار

الدولة ترضخ لكارتيل النفط: الأمر لك
الحريري يقترب من الاعتذار
‫السلطة تحت لعنة نزار بنات: محاولات مستمرّة لحرف الغضب
‫كلفة عالية للمكافحة الجويّة وإفلاس للإدارات المعنيّة: ليس لحرائق هذا الصيف مَن يُطفئها!

البناء
شي جين بينغ: ولّى زمن التنمّر… ومن يتحدّانا سيصطدم بمليار ونصف مليار صينيّ
لافرنتيف يلتقي الأسد تحضيراً لأستانة… وآخر الاختبارات أمام تركيا للتعاون في إدلب
اجتماع بلينكن وبن فرحان ولودريان ينتظر جواب وليّ العهد السعوديّ حول الحريري

الديار

صلاة في الفاتيكان «وكفر» في بيروت والبابا يضع لبنان بين «يدي» الله
باريس ترفض اقتراحا اميركيا ــ سعوديا بالضغط عبر «ورقة» اليونفيل
اسرائيل تحرض على حزب الله وتروج لحرب اهلية وتدخل خارجي!

 

اللواء

البابا: كفى استخدام لبنان لمصالح خارجية وعلى المسؤولين إيجاد الحلول
المصارف تنتظر لدفع الـ400 دولار.. وإجراءات الدعم تُعزّز المخاوف على الإحتياطي الإلزامي

 

الجمهورية

واشنطن: الحل بأيدي اللبنانيين
لقاء الفاتيكان: لبنان لن يسقط

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