القاضية عون: ملف قضائي بحت ستدهشك نتاىجه..

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غردت القاضية غادة عون قائلةً:" من المؤسف حقا ان نرى بلدنا يغرق تحت تأثير مافيات الفساد لكن المؤسف اكثر ان نشهد محاربة كونية لا مثيل لها بوجه اي قاص يحاول فتح اي من هذه الملفات.فيا خضرة النائب وانت زميل سابق كيف تسمح لنفسك بإطلاق الأحكام المبرمة واتهامي بالتسييس في ملف قضائي بحت ستدهشك نتاىجه. رجاء يا حضرة النائب والزميل السابق تمهل قليلا.اما اذا اردت ان تعرف ماذا فعلت بملف القرض الحسن فانصحك ان تسأل اولا مدعي عام التمييز ماذا فعل بهذا الملف .ثم ماذا فعلت حضرتك لاقرار قوانين تعيد الاموال المنهوبة والمسلوبة للشعب .فبدل ان تلعن الظلمة وتفتري على قاضي اضيء اقله شمعة. "