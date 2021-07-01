خاص - طوابير الذل ستنتهي خلال يومين

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غريس مخايل -

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا للـtayyar.org أننا بحاجة الى بضعة أيام حتى يرتاح السوق، وطمأن المواطنين الى أن المحروقات باتت متوافرة لدى الشركات المستوردة وقال:"أنا شخصياً إتصلت بإحدى الشركات الكبرى وطمأنوني الى أنهم سيضخون بضاعة في الأسواق حتى في أيام العطل في نهاية الأسبوع وذلك لإراحة السوق، ومن المفترض أن ننتهي من طوابير الذلّ في أقرب وقت والأمر لن يتجاوز اليومين أو الثلاثة".

الى ذلك، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات جورج البراكس لموقعنا، الوقود جورج البراكس لموقعنا أن سبب نفاذ المحروقات لدى المحطات وإقفال عدد كبير منها، ناتج عن أنها اضطُرت الى تفريغ مخزونها بالكامل قبل صدور جدول الأسعار وفقاً لآلية الـ3900 ليرة، والأجهزة الأمنية جالت عليها وطلبت منها بيع كامل المخزون لديها. وجدد البراكس التأكيد أن هذا الأمر يتطلب بضعة أيام لإعادة تموين المحطات من جديد، وشدّد على أن على مصرف لبنان أن يعطي الموافقات بأسرع وقت ممكن للباخرتين الراسيتين في المياه اللبنانية لتفريغ حمولتهما، وعلى السلطات المعنية أن تراقب توزيع البنزين وأن يصل لكل المحطات على كامل الأراضي اللبنانية.