living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - طوابير الذل ستنتهي خلال يومين

1
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غريس مخايل -

 أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا للـtayyar.org أننا بحاجة الى بضعة أيام حتى يرتاح السوق، وطمأن المواطنين الى أن المحروقات باتت متوافرة لدى الشركات المستوردة وقال:"أنا شخصياً إتصلت بإحدى الشركات الكبرى وطمأنوني الى أنهم سيضخون بضاعة في الأسواق حتى في أيام العطل في نهاية الأسبوع وذلك لإراحة السوق، ومن المفترض أن ننتهي من طوابير الذلّ في أقرب وقت والأمر لن يتجاوز اليومين أو الثلاثة".
الى ذلك، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات جورج البراكس لموقعنا، الوقود جورج البراكس لموقعنا أن سبب نفاذ المحروقات لدى المحطات وإقفال عدد كبير منها، ناتج عن أنها اضطُرت الى تفريغ مخزونها بالكامل قبل صدور جدول الأسعار وفقاً لآلية الـ3900 ليرة، والأجهزة الأمنية جالت عليها وطلبت منها بيع كامل المخزون لديها. وجدد البراكس التأكيد أن هذا الأمر يتطلب بضعة أيام لإعادة تموين المحطات من جديد، وشدّد على أن على مصرف لبنان أن يعطي الموافقات بأسرع وقت ممكن للباخرتين الراسيتين في المياه اللبنانية لتفريغ حمولتهما، وعلى السلطات المعنية أن تراقب توزيع البنزين وأن يصل لكل المحطات على كامل الأراضي اللبنانية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout