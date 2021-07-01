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جعجع يدعي على صحافي لبناني

1
JULY
2021
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أعلن عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، الزميل فراس الشوفي، تبلُّغه من المباحث الجنائية دعوى ضدّه أقامها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وأوضح الشوفي أن «جعجع انزعج من المقابلة التي أجريتها على قناة الجديد»، في إشارة إلى تعليقات له على موقف «القوات» ورئيسها تجاه النازحين السوريين في لبنان الذين توجهوا إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية لدى سفارة بلدهم باليرزة في أيار الماضي.

ولفت إلى أنه طلب، خلال اتّصال مكتب المباحث الجنائية، أن «تُحوّل الدعوى إلى مكانها الطبيعي، وهي محكمة المطبوعات».

يشار إلى أن الدعوى ما قبل الأخيرة التي رفعها جعجع ضد الزميل الشوفي كانت على خلفيّة مقالٍ نشر في «الأخبار» في 2017 بعنوان: «جعجع عشية الانقلاب: هل يقع في المحظور؟».

وفي تغريدة اليوم على «تويتر»، علّق الشوفي بالقول: «لا همّ. دعوى جديدة تضاف إلى سلسلة من الدعاوى المرفوعة ضدي من قبل مجرمين وفاسدين».يذكر أن فريق المحامين في «القومي» كان قد تقدّم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بتهمة «التسبب بسقوط ضحايا أبرياء بين المواطنين السوريين المقيمين في لبنان، الذين كانوا متوجهين... للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية».

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