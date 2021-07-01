living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصحة نشرت تقرير تتبع الأحداث الجانبية المحتملة للقاحات

1
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير الذي أعده برنامج اليقظة الدوائية المكلف من قبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، تتبع الأحداث الجانبية المحتملة للقاحات COVID-19 في الفترة الممتدة بين الرابع عشر من شباط 2021 والثلاثين من أيار 2021.

ويواصل برنامج اليقظة الدوائية برئاسة الدكتورة ريتا كرم وعضوية الصيادلة الدكتورة كاتيا اسكندر والدكتورة ميريام وطفة والدكتورة عبير زيتون، المراقبة المستمرة لسلامة اللقاحات بما في ذلك الحالات الفردية والمعطيات التي يقدمها متلقو اللقاح.

وبحسب التقرير تبين التالي:
تم الإبلاغ التلقائي عن 2856 تقريرًا تضمن تسجيل آثار وأحداث جانبية بعد إعطاء 837,817 جرعة لقاح من أنواع فايزر، أسترازينيكا، سبوتينك، سينوفارم، ما يعادل تسجيل ثلاثة فاصل أربعة تقارير لكل ألف جرعة تم تلقيها (3.4/1000 ).
شكلت منصة Impact الوسيلة الأساسية لتقديم التقارير من قبل متلقي اللقاح، في ظل تفاعل خاص من قبل الفئة العمرية بين 18 و 44 عامًا بنسبة ثلاثة وأربعين في المئة (43%) مع تقدم للسيدات على الرجال حيث بلغت نسبتهن ثلاثة وستين فاصل أربعة في المئة (63.4%) في مقابل ستة وثلاثين فاصل خمسة في المئة للرجال (36.5%).
وتم التأكد من أن خمسة وتسعين في المئة من التقارير لا تظهر أحداثًا جانبية أو حالات خطرة على الإطلاق. وكانت الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا بعد تلقي اللقاح، الألم العام بنسبة 45.8%، ألم في موضع الحقنة 40.1%، تعب 38.8%، قشعريرة 34.8% وصداع 34.2%.

في تفاصيل التقارير:
من بين 2856 تقريرا تبين التالي:


- 2713 تقريرا لحالات غير خطرة ما يعادل نسبة خمسة وتسعين في المئة (95%)
" أربعة وتسعون 94 تقريرا ما يعادل نسبة ثلاثة فاصل ثلاثة في المئة (3.3%) إحتاج إلى متابعة من خلال التواصل مع الشخص المعني.


- تسعة (9) تقارير شكلت حالات طبية مهمة بما يعادل نسبة صفر فاصل ثلاثة في المئة (0.3%). وبعد متابعتها تبين أنها عرضية وغير خطرة.


- تسعة وأربعون تقريرا (49) جديا ما يشكل واحدا فاصل سبعة في المئة من مجموع التقارير (1.7%).

في التقارير الجدية:
شكلت التقارير التي صنفت جدية وعددها تسعة وأربعين تقريرا (49) نسبة واحد فاصل سبعة في المئة (1.7%) من مجموع تقارير الإبلاغ عن الحالات، ما يعادل نسبة صفر فاصل صفر ثمانية وخمسين بالألف من جرعات اللقاح المعطاة حتى نهاية أيار (0.058/1000). وجاءت التفاصيل كالتالي:

- إفتقدت خمسة (5) معطيات أساسية والتحقيق في شأنها لا يزال معلقًا في انتظار إكمال ملفاتها.
- تمت متابعة أحد عشر تقريرًا (11) من خلال اتصالات هاتفية بالحالات الواردة فيها وتم التأكد أن هذه الحالات لا تحتاج إلى تحقيقات طبية إضافية.

- تمت متابعة التقارير الثلاثة والثلاثين (33) الأخرى من قبل اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن والتي تضم عددا من الأطباء الإختصاصيين لتتبع الآثار الجانبية المحتملة للقاحات. وتبين أن اثني عشر (12) تقريرا غير مرتبط بشكل مباشر باللقاح، فيما لا يزال واحد وعشرون (21) تقريرا قيد التحقيق.

لمن يرغب بالإطلاع على المزيد من التفاصيل، تفقد التقرير الكامل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout