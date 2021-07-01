شركة تتمنع عن تسليم القاضية عون المعلومات.. والأخيرة تدعي عليها !

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نشرت جمعية "متحدون" الخبر التالي :



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شركة PWC تتمنع عن تسليم القاضية عون المعلومات.. والأخيرة تدعي عليها

حضرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى شركة PWC في الحازمية اليوم في ١ تموز ٢٠٢١، بوجود ممثل عن صرخة المودعين الحقوقية نور بزي.

وقد أجرت عون "جلسة خبراء" وتمّ التثبت مما ذكره الخبير المعني بأن المعلومات التي سلمت في وقت سابق من قبل الشركة سواءاً تلك الموجودة على جهاز الكمبيوتر المسلم وأوراق العمل المسلمة، كما المستندات الثبوتية التي اعتمدت لإصدار التقرير يشوبها النقص وبحاجة للمزيد من المعلومات لاستكمالها.

وكانت حجة الموظفين في الشركة أنهم سلموا كل ما هو مسموح لهم تسليمه نظراً لكونهم ملتزمين بالسرية المصرفية إلا أن القاضية عون أكدت أن قانوني النقد والتسليف وتنظيم مهنة الصرافة يناقضان ذلك.

ومع بقاء الموظفين مصرّين على تمنعهم تسليم المعلومات المطلوبة متذرعين بموضوع السرية المصرفية، ادعت القاضية عون على شركة PWC ممثلة بالمفوض بالتوقيع أندريه رحيم بموجب المادة ٣٨٠ من قانون العقوبات وطلبت إصدار ورقة طلب وبلاغ بحث وتحر خلال ١٠ أيام. "