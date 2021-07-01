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طرابلسي نوه بإجتماع الفاتيكان وعرض الأوضاع التربوية مع الوزير المجذوب

1
JULY
2021
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نوّه النائب القسيس ادكار طرابلسي باجتماع الفاتيكان اليوم، علّه يُعطي قوة دفع لاخراج لبنان من النفق المظلم الذي يُعاني فيه شعبه ليس فقط من الشلل السياسي والفساد المستشري والازمات الاقتصادية الاجتماعية الخانقة، انما من التدخلات الدولية والاقليمية التي لطالما أبقته رهينة سياساتها وضحية صراعاتها المختلفة التي انهكته لعقود خلت.
 
وكان النائب طرابلسي قد استعرض مع وزير التربية الدكتور طارق المجذوب وضع القطاع التربوي والامتحانات الرسمية وانتهاء العام الدراسي المدرسي والجامعي والمهني. ووضع طرابلسي المجذوب في اجواء الحملة التي يقودها رئيس وزراء بريطانيا الاسبق غوردون براون لدعم القطاعات التربوية في البلدان المتضررة من جراء جائحة كورونا، وتجاوب المؤتمر الدولي للبرلمانيين الدوليين مع كلمة لبنان التي قدمها النائب طرابلسي، لوضع حاجات لبنان على طاولة القمة المزمع عقدها في شهر تموز لدعم التربية. وتباحث النائب طرابلسي والوزير المجذوب في اعادة البحث في مشروع الحكومة لدعم الاقساط المدرسية في القطاعين الخاص والرسمي وفي مصير ال٢٤٠٠ كومبيوتر  التي لم تسترجعها الوزارة بعد.
 
وزار النائب د. ادكار طرابلسي، الدكتور رياض صقر، رئيس جامعة AUST، في مكتبه في الاشرفية وتباحثا في وضع التعليم الجامعي الخاص والاقساط الجامعية ومستقبل التعليم الجامعي وإعداد الاجيال الشابة لاختصاصات تضعهم في اسواق العمل في ظل الظروف الراهنة، ودورهم في نهضة البلاد الاقتصادية.
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