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السيّد: لا يحقّ له .. ليصارح الحريري اللبنانيين

1
JULY
2021
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أشار النائب جميل السيد في أتصال له عبر قناة "الجديد" أن: "الجو في المجلس النيابي ليس جديداً وهو لا يقوم بدوره ولو كان يقوم بدوره لما وصلنا لما وصلنا إليه".


وأضاف: "عمل المجلس أن يراقب الحكومة أو أن يحاسبها وأن يسائل الوزراء ولم نر يوماً المجلس النيابي يحاسب أحداً".


وتابع: "لدينا دول طائفية داخل الدولة وحزب الله يجير دور الطائفة الشيعية في الدولة لنبيه بري".


وأردف: "حزب الله بكل قوته لا يستطيع أن يكون إلا "أبو ملحم" في الملف الحكومي وهو يتم ابتزازه من الحليف والخصم".


وقال:"أنا مؤمن أن المسؤولية بالدولة "تجلس أو تفسد" من مجلس النواب ومن القوى السياسية الموجودة فيه".


ولفت: "الحكومة طلبت من المجلس تمويل البطاقة التمويلية لتأمين مساعدات لـ750 ألف عيلة وبعد دراستها رأينا أنها ستكلف 1.2 مليار دولار وهدفها ليس مساعدة الناس بل تخفيف العبئ عن مصرف لبنان".


مشيراً أن: "سعر المحروقات سيبقى في سوريا أغلى من لبنان وسيقى "التهريب شغال" وهناك أدوية لبنانية مدعومة تباع في افريقيا وتركيا".


وأكد أن: "بعد رفع الدعم سيزداد الطلب على الدولار في السوق ما سيرفع سعر الصرف أكثر وأكثر وسينفقد الدولار من السوق ما سيجعل الوضع "أسوأ بمليون مرة" إضافة إلى فقدان السلع من السوق وأنا مسؤول عن كلامي".


وأضاف قائلاً: "البطاقة التموليلة "ضحك عالدقون" وهي رشوة إنتخابية وتخفف الأعباء عن مصرف لبنان وستزيد الأوضاع سوءاً".


وتابع: "لا يحق للرئيس الحريري أن يتصرف كما يفعل فنحن كلفناه لتشكيل الحكومة وليس لحجزها وعليه أن يتحرك ويصارح اللبنانيين بتحركاته".


وكشف: "خلال الاسبوع الماضي تم طرح طريق للحلحلة عبر الإتفاق على إسمين للوزيرين المسيحيين بين الرئيسين بإنتظار لقائهما وهناك صيغة أخرى تطبخ لحل مشكلة الثقة".


مضيفاً: "لدي معلومات أن السعودية "قرفانة" من الوضع في لبنان وقد أبلغت فرنسا أنها لن تتدخل بالشأن اللبناني وهذا سبب الإجتماع الثلاثي منذ يومين من بطلب فرنسي على اعتبار أن أميركا اقرب للسعودية وبدأ انعكاس الإجتماع أمس بزيارة السفيرة الاميركية لنظيرها السعودي".

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