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الرئيس عون يتابع وقائع افتتاح البابا فرنسيس لـ “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان”

1
JULY
2021
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الرئيس عون: مدعوون جميعا إلى ملاقاة تطلعات قداسة البابا واصدقاء لبنان في استعادة قيم وجودنا وفاعلية حضورنا فنستحق ان نكون ونبقى وطن الرسالة
 
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم عبر شاشة التلفزيون مباشرة من الفاتيكان، وقائع افتتاح البابا فرنسيس لـــ " يوم التأمل والصلاة من اجل لبنان" الذي دعا اليه الاب الاقدس بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية والإنجيلية في لبنان، في الوقت الذي كانت ترفع فيه الصلوات من اجل نهوض لبنان من ازمته الراهنة.
 
وركز البابا على ضرورة الاتحاد روحيا مع قادة الكنائس في لبنان للصلاة من اجل لبنان كي ينهض من الازمة الخطيرة التي يمر فيها ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء.
 
وكان الرئيس عون دعا صباح اليوم اللبنانيين من كافة الطوائف إلى اعتبار هذا اليوم محطة انطلاق لاستنهاض كافة مقومات رسالة لبنان في محيطه والعالم، وهي رسالة العيش معا على قاعدة الاعتراف بالحقوق  والاحترام المتبادل والتوازن.
 
وقال الرئيس عون: " في هذا اليوم الذي دعا فيه قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس العالم إلى الصلاة والتأمل من أجل لبنان، وخصص لوطننا يوما خاصا في الكرسي الرسولي، نحن مدعوون جميعا، كل من موقعه، إلى ملاقاة تطلعات قداسته واصدقاء لبنان في العالم في استعادة قيم وجودنا وفاعلية حضورنا فنستحق ان نكون ونبقى وطن الرسالة".
 
وتوجه الرئيس عون بصورة خاصة إلى الشباب اللبناني بالقول: "اعيش عمق القلق الذي يساوركم امام الصعوبات الراهنة. لكن ثقتي كبيرة، وسأبقى اعمل انطلاقا من إيماني وقناعتي اننا بارادتنا المشتركة قادرون على مواجهة التحديات والصعاب والأزمات، وسنخرج منها أقوى مهما طالت. فلتكن أنظار العالم الشاخصة إلينا اليوم، حافزا قويا لمزيد من العطاء والاندفاع للنهوض بلبنان من كبوته وترسيخ  أسس قيامته".
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