هبة مالية من "جمعية اعضاء اعضاء جوقة الشرف " الفرنسية الى بنوك الدم في الصليب الاحمر اللبناني

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سلم رئيس " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان " Legion D’Honneur السفير الدكتور خليل كرم ، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ، هبة مالية مقدمة من جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا لدعم بنوك الدم التابعة للصليب الاحمر اللبناني عربونا عن تضامن اعضاء الجمعية مع الشعب اللبناني في الظروف الاليمة التي يمر بها .وحضر حفل التسليم الذي اقيم في مقر الصليب الاحمر في شارع سبيرز ، الامين العام ل"جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان "رفيق شلالا امين الصندوق الدكتور كامل مهنا وعضوي الهيئة الادارية السفير مارسيل لوجيل والاميرال منير رحيم وامين سر الجمعية المحامي بلال فهدا.



والقى السفير كرم كلمة في المناسبة نقل فيها الى الدكتور الزغبي والعاملين في الصليب الاحمر حرص جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا على الوقوف الى جانب لبنان ، وقد اختارت الصليب الاحمر اللبناني نظرا للدور الانساني الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة في خدمة الانسان والمجتمع ، ونظرا لاهمية بنوك الدم في هذا المجال . من جهته شكر الدكتور الزغبي جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا على مبادرتها ، لافتا الى ان هذه الهبة المالية ستصرف على تطوير بنوك الدم في الاراضي اللبنانية وعددها 13 وتفعيل دورها .



وعلى الاثر جال وفد الجمعية مع الدكتور الزغبي في بنك الدم في سبيرز واطلعوا على سير العمل فيه ، كما استمعوا الى شروحات حول القواعد المعتمدة في كل بنوك الدم في لبنان .يذكر ان الصليب الاحمر باشر بخدمة نقل الدم منذ العام 1964 من خلال افتتاح أول مركز له في بيروت، ومن ثم توسعت شبكة المراكز لتصبح اليوم 13 مركزاً لنقل الدم منتشرين في كافة المحافظات: بيروت ( مركزين : سبيرز و الجميزة) ، جبل لبنان ( 4 مراكز: أنطلياس و جونية و بيت الدين و جبيل ) ، الشمال (مركزين: طرابلس و حلبا ) ، البقاع ( مركزين: زحلة وراشيا ) ، الجنوب ( 3 مراكز: صيدا والنبطية و صور )



ويعتبر الصليب الأحمر اللبناني رائداً في هذه الخدمة حيث تستقبل مراكزه المترعين بالدم وتتتوفر في تلك المراكز الشروط المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة والمعايير الدولية للقيام بهذه الخدمة، كما وينظم الصليب الأحمر اللبناني حملات للتبرع بالدم خارج المراكز للحث على التبرع بالدم ، ويتوفر في تلك المراكز جهاز من التقنيين المختصين الذين يقومون بسحب الدم بمهنية وحرفية عالية و يتم فحص وحدات الدم المسحوبة للتأكد من جودتها وكل ذلك من أجل توفير مشتقات دم آمنة لتكون متوفرة للمحتاجين من مرضى ومصابين في المستشفيات. وقد وزع الصليب الأحمر اللبناني أكثر من 42000 وحدة دم في سنة 2020