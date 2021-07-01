living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هبة مالية من "جمعية اعضاء اعضاء جوقة الشرف " الفرنسية الى بنوك الدم في الصليب الاحمر اللبناني

1
JULY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سلم رئيس " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان " Legion D’Honneur السفير الدكتور خليل كرم ، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ، هبة مالية مقدمة من جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا لدعم بنوك الدم التابعة للصليب الاحمر اللبناني عربونا عن تضامن اعضاء الجمعية مع الشعب اللبناني في الظروف الاليمة التي يمر بها .وحضر حفل التسليم الذي اقيم في مقر الصليب الاحمر في شارع سبيرز ، الامين العام ل"جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان "رفيق شلالا امين الصندوق الدكتور كامل مهنا وعضوي الهيئة الادارية السفير مارسيل لوجيل والاميرال منير رحيم وامين سر الجمعية المحامي بلال فهدا.

 


والقى السفير كرم كلمة في المناسبة نقل فيها الى الدكتور الزغبي والعاملين في الصليب الاحمر حرص جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا على الوقوف الى جانب لبنان ، وقد اختارت الصليب الاحمر اللبناني نظرا للدور الانساني الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة في خدمة الانسان والمجتمع ، ونظرا لاهمية بنوك الدم في هذا المجال . من جهته شكر الدكتور الزغبي جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا على مبادرتها ، لافتا الى ان هذه الهبة المالية ستصرف على تطوير بنوك الدم في الاراضي اللبنانية وعددها 13 وتفعيل دورها .

 


وعلى الاثر جال وفد الجمعية مع الدكتور الزغبي في بنك الدم في سبيرز واطلعوا على سير العمل فيه ، كما استمعوا الى شروحات حول القواعد المعتمدة في كل بنوك الدم في لبنان .يذكر ان الصليب الاحمر باشر بخدمة نقل الدم منذ العام 1964 من خلال افتتاح أول مركز له في بيروت، ومن ثم توسعت شبكة المراكز لتصبح اليوم 13 مركزاً لنقل الدم منتشرين في كافة المحافظات: بيروت ( مركزين : سبيرز و الجميزة) ، جبل لبنان ( 4 مراكز: أنطلياس و جونية و بيت الدين و جبيل ) ، الشمال (مركزين: طرابلس و حلبا ) ، البقاع ( مركزين: زحلة وراشيا ) ، الجنوب ( 3 مراكز: صيدا والنبطية و صور )

 


ويعتبر الصليب الأحمر اللبناني رائداً في هذه الخدمة حيث تستقبل مراكزه المترعين بالدم وتتتوفر في تلك المراكز الشروط المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة والمعايير الدولية للقيام بهذه الخدمة، كما وينظم الصليب الأحمر اللبناني حملات للتبرع بالدم خارج المراكز للحث على التبرع بالدم ، ويتوفر في تلك المراكز جهاز من التقنيين المختصين الذين يقومون بسحب الدم بمهنية وحرفية عالية و يتم فحص وحدات الدم المسحوبة للتأكد من جودتها وكل ذلك من أجل توفير مشتقات دم آمنة لتكون متوفرة للمحتاجين من مرضى ومصابين في المستشفيات. وقد وزع الصليب الأحمر اللبناني أكثر من 42000 وحدة دم في سنة 2020

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout