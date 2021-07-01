عناوين الصحف ليوم الخميس 1 تموز 2021

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الأخبار : مهندسو لبنان: أسئلة تشرين

بطاقة تمويلية تستثني غالبية اللبنانيين!

أبو غزالة يدّعي على سلامة: يتواطأ مع المصارف ويخفي إفلاسها!



الديار : هل بدأت باريس وواشنطن التحضير لإجراءات ضاغطة على المسؤولين اللبنانيين؟

المجلس يقرّ البطاقة التمويلية... وبرّي يؤكد: الاحتياطي للمودعين مهما كلف الامر

نداء الوطن : "القوات" تنتفض على "المنظومة"... و"العقوبات" على الطاولة الفرنسية - الأميركية

"الجمهورية" تتحلّل... و"العصفورية" تسود!





اللواء : المشهد المرعب في طرابلس: رصاص في مواجهة الموت والإذلال؟!

المجلس يمرّر «البطاقة التمويلية» ويسقط مرشّح عون للدستوري.. والمصارف تستنفر الموظفين لمواجهة المودعين



البناء : أحداث طرابلس وظهور سلاح بوجه الجيش عيّنة من الفوضى المقبلة مع الانهيار/ مجلس النواب يقرّ البطاقة التمويليّة بـ556 مليون.. وبرّي : 900 من صندوق النقد/ المحروقات وسعر الصرف حلقة مُفرَغة والحلّ بمصفاة تكرير وعقود نفطيّة آجلة /





الجمهورية : لبنان بين نارين : السلطة والفلتان

النهار : إستدراك الإنهيار بين الفاتيكان ودول "الثلاثي"



the daily star : Parliament OK's cash cards amid 'social explosion' fears



l'orient le jour : Le Parlement accouche enfin d’une loi sur la carte d’approvisionnement