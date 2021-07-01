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أسرار الصحف ليوم الخميس 1 تموز 2021

1
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي فرنسي لدبلوماسيين عرب في باريس إن وزير خارجية فرنسا حاول في الاجتماع الثلاثي الفرنسي الأميركي السعودي أن يتضمّن النص الصادر عن الاجتماع إشارة إلى الإسراع في تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، لكن الوزير السعودي رفض فتم حصر البيان بالدعوة للإصلاحات.


خفايا

قالت شخصيّة على صلة بالاتصالات العربية والدولية إن مجموعة أطر لمساعدة لبنان على عدم الانهيار سيتم تنفيذها بالتتابع حتى نهاية العام، حيث روزنامة لبنان على جدول أعمال الكبار هي عام 2022 بالتحضير للانتخابات النيابية والإشراف عليها وصولاً لبلورة صيغة حل سياسيّ ورئاسيّ تعقبها.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

تبين ان صيغة قانون الشراء العام تستثني من احكامه ومن اختصاص هيئة الشراء العام جميع العقود المتعلقة بالامتيازات والالتزامات التي تدور حولها شبهات الفساد لا سيما مزايدات المناطق الحرة وقطاع البريد والاتصالات.

 

تدور في وزارة التربية بلبلة حول سوء تصرف مكتب الوزير في الهبات العينية التي تتلقاها الوزارة بالاضافة الى سوء ادارة الهبات النقدية المخصصة للامتحانات الرسمية.

 

تسود حالة من الإرباك لدى موظفي القطاع العام بفعل الانقسام السياسي والتنافس بين الاتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الادارة مما ينعكس على حقوق العاملين في القطاع العام، علماً ان الاتحاد رفض اتخاذ اي موقف إزاء السقوف المالية للسحب الشهري للموظفين الأمر الذي أدى الى حجز المنح المدرسية للموظفين في المصارف.

 

 

 


اللواء : أسرار

همس
يكاد الاتصال ينقطع بصورة شبه كلية بين الرؤساء المعنيين بتأليف الحكومة!


غمز
يدور خلاف حاد داخل قطاعات نقابية عدّة على خلفيات سياسية ومطلبية.


لغز
حذّرت مواقع قرار غربي من أي تكرار لمحاولات تعديلات دستورية، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة.

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