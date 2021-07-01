الديار : موقف حاسم للحريري من الازمة الحكومية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار :

على الصعيد السياسي لم يطرأ اي جديد في شأن موضوع الحكومة، وعلمت «الديار» نقلا عن مرجع بارز قوله امس « ان الايام القليلة الاخيرة لم تشهد اي جديد على صعيد المساعي من اجل تذليل العقبات امام تأليف الحكومة، مشيرا الى ان الوضع ما يزال على حاله وان العملية ما زالت في المربع الذي انتهت اليه الجهود السابقة قبل التصعيد الاخير بين بعبدا وبيت الوسط ثم بين بعبدا وعين التينة.

وفي هذا الشأن ايضا قالت مصادر مطلعة لـ»الديار» امس ان ح-زب الله لم يوقف مساعيه التي بدأها مؤخرا ...



واضافت المصادر ان الحزب يعمل على تبريد الاجواء اكثر وتبادل الافكارحول سبل معالجة العقدتين بالتعاون والتشاور مع الرئيس بري، لكنه لا يستطيع ان يساهم في الحل من دون تعاون وموافقة الطرفين المتنازعين.

وفيما لم يرشح عن مصادر بيت الوسط اي جديد حول موقف الرئيس الحريري، اعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأنه ربما اخذ يفكر باتخاذ موقف حاسم من الازمة الحكومية، ولا يستبعد ان يضع خيار الاعتذار في اطار هذا الحسم لاسيما في ظل التطورات والتداعيات الحاصلة على الارض.