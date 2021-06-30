قطع مسارب مستديرة بيستاشيو في طرابلس واعتصام أمام كهرباء قاديشا

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن محتجين على تردي الاوضاع المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي، قطعوا مسارب مستديرة "بيستاشيو" في الميناء بالاطارات المطاطية المشتعلة وحاويات النفايات، فيما سجلت حال من الغضب والفوضى وسط هتافات تطالب برحيل السلطة.



وكذلك نفذ عدد آخر من المحتجين في طرابلس، اعتصاما أمام شركة كهرباء قاديشا في البحصاص، وقطعوا الطريق العام إحتجاجا على الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.



كما وأقفل ناشطون في "الحراك الشعبي" مستديرة نهر ابو علي في طرابلس بالاطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش وانقطاع الكهرباء. ورددوا هتافات منددة بالمسؤولين.