وزير الاتصالات عرض مع نقيب موظفي الشركات المشغلة للخلوي واقع القطاع

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عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط اجتماعا في مكتبه اليوم، مع نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان (الفا وتاتش) مارك عون، حيث جرى عرض لواقع قطاع الاتصالات والصعوبات اليومية التي يعاني منها الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية.



وشكر حواط "الموظفين على جهودهم"، مثمنا "كفاءتهم العالية مما ادى الى المحافظة على استمرارية الخدمات الى المواطنين وزيادة في مدخول هذا القطاع، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعروفة، وذلك بفضل سياسات ترشيد الانفاق والكفاءة العالية للادارات".



كما اكد حواط انه "يقف الى جانب الموظفين في حقوقهم المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي"، مشيرا الى ان "العمل جار على تطبيق كامل المندرجات المنصوص عليها في عقد العمل، ضمن آلية تقييم واضحة وعادلة يعمل عليها مع الشركات".



ولفت الى انه "تتم دراسة حقوق التثبيت لبعض الموظفين الذين يستحقون ان من ناحية المناصفة بغيرهم او من ناحية الاداء او سنين العمل او من ناحية الحاجة الوظيفية".



كما تم التطرق خلال الاجتماع الى مشاكل العقود التشغيلية لا سيما في شركة تاش، وجرى التأكيد على "حلها بأسرع وقت وعدم القبول ببعض ما حصل في الاونة الاخيرة بشكل يحفظ البيئة الصالحة للعمل في مختلف الظروف".