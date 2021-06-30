living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الاتصالات عرض مع نقيب موظفي الشركات المشغلة للخلوي واقع القطاع

30
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط اجتماعا في مكتبه اليوم، مع نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان (الفا وتاتش) مارك عون، حيث جرى عرض لواقع قطاع الاتصالات والصعوبات اليومية التي يعاني منها الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وشكر حواط "الموظفين على جهودهم"، مثمنا "كفاءتهم العالية مما ادى الى المحافظة على استمرارية الخدمات الى المواطنين وزيادة في مدخول هذا القطاع، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعروفة، وذلك بفضل سياسات ترشيد الانفاق والكفاءة العالية للادارات".

كما اكد حواط انه "يقف الى جانب الموظفين في حقوقهم المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي"، مشيرا الى ان "العمل جار على تطبيق كامل المندرجات المنصوص عليها في عقد العمل، ضمن آلية تقييم واضحة وعادلة يعمل عليها مع الشركات".

ولفت الى انه "تتم دراسة حقوق التثبيت لبعض الموظفين الذين يستحقون ان من ناحية المناصفة بغيرهم او من ناحية الاداء او سنين العمل او من ناحية الحاجة الوظيفية".

كما تم التطرق خلال الاجتماع الى مشاكل العقود التشغيلية لا سيما في شركة تاش، وجرى التأكيد على "حلها بأسرع وقت وعدم القبول ببعض ما حصل في الاونة الاخيرة بشكل يحفظ البيئة الصالحة للعمل في مختلف الظروف".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout