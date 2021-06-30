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الحريري اتخذ قراره بالإعتذار

30
JUNE
2021
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أفاد الصحافي جوني منير أن الرئيس المكلف سعد الحريري اتخذ قراره بالاعتذار اما توقيته فبيده وقد يحتاج لبعض الوقت. لافتا الى انه عندها ‏سيكون هناك اخراج للاعتذار يعطي الحريري مكسبا وسيناريو مرجح بان يقدم تشكيلة من ٢٤ وزيرا تضم وزيرين مسيحيين بارزين فيرفضها عون ويعتذر الحريري ليسرب بعدها اسماء التشكيلة.

وأكد منير في حديث للOTV أن اعتذار الحريري سيكون مشروطا بتزكية من سيتولى رئاسة حكومة انتخابات والارجح ان الكلام هو عن نجيب ميقاتي لترؤس هذه الحكومة وسيناريو ثان يقول بتفعيل حكومة تصريف الاعمال، مشيراً الى أن الاجتماع الاميركي السعودي الفرنسي اكد على وجوب منع سقوط لبنان والوزير السعودي اكد لنظيريه انه سيعود لإبلاغهما القرار بعد التشاور مع القيادة حول كيفية اتخاذ التدابير للذهاب بهذا الاتجاه.

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