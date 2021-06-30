التقرير اليومي لمستشفى الحريري: عدد الفحوص 360 والمشتبه في إصابتهم 2

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات المتعلقة بـ فيروس كورونا /Covid-19، بأن:



" - عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:



Pfizer: 744

AstraZeneca: 300



- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 360 فحصا



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10



- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 2



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 0



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1200 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 1



- حالات وفاة: 0".



وختم التقرير اليومي بالإشارة إلى "أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في الخدمة من الاثنين إلى الجمعة.



رقم الهاتف 01832070



رقم الواتساب 70056182".