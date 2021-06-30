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مجلس النواب أقرّ في جلسته المسائية عدداً من اقتراحات القوانين

30
JUNE
2021
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أقرّ مجلس النواب في جلسته المسائية إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء منFresh Money الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة، كما أقرّ القانون المعجل المكرر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت و دعم إعمارها، وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 القاضي بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني و التقني. 

وأقر إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة و ذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين

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