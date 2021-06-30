وفد فرنسي اطلع على جهاز الارسال الجديد المقدم لاذاعة لبنان في بكفيا

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جال وفد فرنسي على مركز الارسال التابع لتلفزيون لبنان واذاعة لبنان في منطقة النعص في بكفيا واطلع على جهاز الارسال الجديد الذي وضعته "فرانس ميديا موند" و"اذاعة فرنسا الدولية" بتصرف القسم الفرنسي في اذاعة لبنان ، في حضور مستشاري وزيرة الاعلام للشؤون الفرنكوفونية اليسار النداف ولشؤون تلفزيون لبنان طوني عيد.





وضم الوفد مديرة "اذاعة فرنسا الدولية" سيسيل ميجي ومديرة "مونت كارلو الدولية" سعاد الطيب ومدير التوزيع في الشرق الاوسط والخليج وتركيا ل "france media monde" احمد الشيخ و المديرة المساعدة للمعهد الفرنسي في لبنان اينا بويان.





واكد اعضاء الوفد الفرنسي "ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين" واشاروا الى انهم "قدموا مساعدات في الماضي وسيستمرون بتقديم المساعدات للبنان وللمؤسسات الفرنكوفونية في لبنان وفي الشرق الاوسط كي تتمكن من اكمال مسيرتها" .