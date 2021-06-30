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الصعوبات التعلميّة - شراكة جديدة بين مركز SKILD وجامعة NDU.. د. قسطه: سنستمر في زرع البذور الطيبة

30
JUNE
2021
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ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، والأفعال الطيّبة إنما تُنبت الأرض مساحات من الأمل والنجاح على رغم الاختلاف الذي يشبه جمال النجوم في السماء الهادئة، ولأن هدفه تطوير ثقافة الدمج بالمجتمع تأسس مركز SKILD منذ تسع سنوات ، وهو منذ عقد من الزمن يعنى بالذين يعانون من صعوبات تعلّمية. أمّا وبالتعاون مع جامعة سيّدة اللويزة NDU فقد وضع المركز برنامج IDEAL الذي يهدف، وبحسب ما يؤكد د. قسطه لــ tayyar.org أن مشروع IDEAL إنما يهدف الى فتح المجال أمام الشباب أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين بلغوا 17 سنة من العمر حتى يتمكنوا من صقل مهاراتهم الاجتماعية والحياتية ويعتادوا على الحياة الجامعية التي هي بمثابة مقدمة لحياتهم المستقبلية، وهو ما يندمج أصلا مع أهداف مركز SKILDالذي لا يزال مستمراً بالقيام بمهامه. وقال قسطه، مؤسس مركز سكيلد:"SKILD اليوم يخدم مئات الاولاد والشباب أكان من خلال المركز أو في المدارس، مشدداً على أهمية أن يندمج كل انسان بالمجتمع المحيط به أيّاً تكن الصعوبات لان الاختلاف ميزة، ونشر ثقافة الدمج بين الاهل والطلاب والاساتذة والمجتمع بشكل عام".
وفي الختام وجّه د. قسطه رسالة قائلا:"في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد وفيما أولويات الدولة تتجه نحو الامور المعيشية كالبنزين وسعر ربطة والخبز والدواء، نحن سنكمل المسيرة على رغم كل الصعوبات، ولن نستكين بالرغم من إمكانيّاتنا المحدودة وبالتعاون مع المهتمين. نعدكم بأن العمل الانساني سيبقى كالصلاة بالنسبة الينا قوتاً يومياً نستمدّ منه القوة لنستمر".
نعيق بومة الأحوال الاقتصادية والنقدية والمالية والمعيشية يُسمع في نفس كل لبناني، لكن تبقى المبادرات الانسانية هي الأساس لتطوير المجتمع وتمكين كل مختلف على كل الصعد حتى يكون كائناً مستقلاً على كل الصعد، ومن هنا تبرز اهمية ما يقوم به مركز SKILD وجامعة سيدة اللويزة NDUوالأهداف التي يُعنى بنشرها بذوراً طيّبة في أرض خصبة، ليجني المجتمع ثمارها الخيّرة.

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