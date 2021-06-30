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سفير لبنان في فرنسا قلّد الوزير الفرنسي وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر في حفل تخلله غرس شجرة أرز في حديقة الوزارة

30
JUNE
2021
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في حفل تخلله غرس شجرة أرز في حديقة الوزارة وبحضور أركان سفارة لبنان في فرنسا وأعضاء مكتب الوزير لشؤون ما وراء البحار Sébastien Lecornu، قلّد سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الوزير الفرنسي وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر.

وشدّد السفير عدوان في كلمته على العلاقة الوطيدة التي تربط الوزير Lecornu بلبنان منذ ترؤسه مجلس قضاء الEure وبعدها وزارة السلطات المحلية قبل تسلمه مهامه في الوزارة الحالية.

كما أكّد عدوان على أنّ الوسام يرمز إلى التقدير الذي يكنّه لبنان للسلطات الفرنسية كما وللشعب الفرنسي، خاصّةً في ظلّ التعاضد والتضامن مع اللبنانيين منذ اندلاع الأزمات في لبنان. ونوّه بالدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون في حشد الدعم الدولي للبنان في هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها.
وفي كلمته، ذكّر الوزير الفرنسي لوكورنو بالمشاريع الإنمائية والاجتماعية التي أطلقها منذ سنوات عندما كان يترأس مجلس القضاء، وبزياراته العديدة إلى لبنان حيث باتت له روابط صداقة مع كثيرين. كما لفت إلى أهمية تطوير التعاون اللامركزي بين البلدين، علماً بأنه كان قد وقّع عام ٢٠١٩ مع نظيرته اللبنانية ريا الحسن اتفاق تعاون بهذا الخصوص، بينما كان يشغل منصب وزير للسلطات المحلية.

وختم الوزير مشدداً على ضرورة صون لبنان والمحافظة على صيغته التعددية في المنطقة ومؤكداً على أنّ السلطات الفرنسية ستتابع جهودها لمساعدته على تخطّي المحن، وأنّه، من جهته، وفي أيّ من المناصب التي سوف يتبوّأ، لن يألو جهداً في الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين.

 

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