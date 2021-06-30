نجم: السجون اولوية

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ضمن اطار مشروع DROIT: الحقوق ، إعادة الإدماج الاجتماعي ، التوجيه المهني والحماية للشباب والنساء والمعوقين جسديا ًفي السجون اللبنانية تسهيلا لإعادة دمجهم في مجتمعهم ، الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون في لبنان، وبدعوة وبالشراكة والتنسيق مع جمعيّات ARCS و ARCI( ايطاليا) و عدل و رحمة و الحركة الاجتماعية( لبنان ) تم افتتاح جلسة افتراضية ( زووم) لسلسلة طاولات مستديرة تشمل نقاشات وحوارات في ما بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، مع كافة الوزارات المعنية بادارة واصلاح السجون.

شارك العديد من المعنيين وتحدثوا بقضايا المحرومين من الحرية داخل السجون من ضمنهم وزيرة العدل اللبنانية السيدة ماري كلود نجم ،والعميد فارس فارس ممثل وزير الداخلية الاستاذ محمد فهمي و نقيب المحامين في طرابلس الاستاذ محمد مراد ورئيس جمعية عدل و رحمة الاب الدكتور نجيب بعقليني والمسؤولة التنفيذية لجمعيّة الحركة الاجتماعية السيدة تمام مروة وغيرهم من أفراد المجتمع المدني اللبناني.



من الجانب الإيطالي ، وتحدث كل من ممثل السفارة الإيطالية في لبنان السكرتير الأول ماركو دي ساباتينو وريتا بيتريلي الخبيرة القانونية في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، كما المسؤولين عن الجمعيّات الايطالية: Silvia Stelli ،Mengozzi Gianluca وGiuseppe Gammarata . أكّد الجميع على ان موضوع اصلاح السجون هو اولوية، بالرغم من كل العراقيل والصعاب التي تواجه العالم وبخاصة بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد ١٩، وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان. شدد المنتدون على ان الهدف الاساس هو اصلاح السلوك الجرمي وذلك من خلال وضع خطة اصلاحية تبدأ بصياغة قانون حديث للسجون يطال جميع المعنيين، وصولًا الى تأهيل السجين و إعادة إدماجه في المجتمع.



ومما قالته وزيرة العدل" ان الحوار يغني الجميع كما التنوع، من هنا لا بد من الاستفادة من خبرات الآخرين ، وبالرغم من ظروف البلاد المتعثرة على جميع الصعد تبقى قضية السجون اولوية".



نذكر ان تلك الجمعيّات تدير وتنفذ مشروع DROIT منذ اكثر من سنتين داخل السجون وخارجها اي انها تعمل ايضًا مع عائلات المساجين. وتتابع جمعيّة عدل ورحمة تأهيل عدد من السجناء السابقين، كما اعادة تأهيل مستخدمي المخدِّرات سابقاً من خلال "العلاج بالبدائل "، ضمن برنامج DROIT في مركزها في بيت الايواء - الرابية .



لاحقاً سوف يتم تداول ال التالية ضمن حلقات الحوار : -الوضع الحالي للسجون في لبنان: واقع وتحديات .

-حقوق الاقليات في نظام السجون.

- مراقبة أوضاع السجون وحقوق السجناء.