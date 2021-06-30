نقابة المرئي والمسموع: النقيبة جبور معروفة بأخلاقياتها العالية في ممارسة المهنة

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صدر عن نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع البيان التالي:



“يأسف مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع لاستدعاء المباحث الجنائية للنقيبة الاعلامية رندلى جبور وذلك بدعوى من حزب القوات اللبنانية على خلفية مقال صحافي. ويلفت المجلس إلى أن النقيبة جبور معروفة بأخلاقياتها العالية في ممارسة المهنة، وأن أي استدعاء إلى المباحث هو تعاط مرفوض خاصة أن الصحافيين يمثلون حصراً أمام محكمة المطبوعات في الادعاءات المتعلقة بممارسة مهنتهم.



وإذ يطلب مجلس النقابة تحويل الدعوى إلى مكانها الطبيعي، يدعو من يدّعون حماية الحريات إلى عدم الاستنسابية في التعاطي بهذا الموضوع، لأن الحريات كلٌ لا يتجزأ. ويعلن وقوفه إلى جانب النقيبة جبور وهو سيتابع تطورات القضية عن كثب حتى تأخذ مجراها الطبيعي”.