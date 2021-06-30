في بلدة لبنانية .. حرق جسد ابنته امتعاضًا من ضجيجها!

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ ٢٢-٦-٢٠٢١، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول إقدام أحد الأشخاص على تعنيف طفلته ضمن منطقة صور.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها عن الموضوع، وقد جرى التثبت من الواقعة أنّها حصلت في بلدة البرغلية، وتبين أنّ المشتبه به يقوم بتعنيف ابنته أ. ح. (من مواليد عام ٢٠١٢)، ويدعى:



- و. ح. (من مواليد عام 1986، فلسطيني)

بالتاريخ ذاته، تمكّنت دورية من الشعبة من توقيفه في محلة الحوش -صور.



بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على حرق الطّفلة في أنحاء مختلفة من جسمها، بواسطة سكين محمّى على النار، بسبب تذمّر جيرانه في السّكن من الضجيج الذي يصدر عن أولاده.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء.