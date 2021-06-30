طليس ينفي رفع تعرفة التاكسي إلى 8000: التسعيرة تصدر عن وزارة الاشغال

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علّق رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس على ما أعلنه رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين مروان فياض عن رفع تعرفة التاكسي إلى 8000 ليرة، نافيا هذا الأمر مؤكدا ان "هذا الكلام يضر بالسائقين وبالمواطنين ولا أساس له من الصحة".



وأشار في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صوت لبنان" إلى ان فياض يعرف تماما ان التعرفة تصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل بالتشاور مع النقابات المعنية"، مشددا على انه "لا يحق لأحد على الاطلاق ان يصدر تسعيرة من رأسه". وأضاف "التعرفة اليوم لا زالت نفسها وأطلب من المواطنين ان يبلغوا عن اي سائق تاكسي يطلب أكثر من 4000 ليرة لبنانية".