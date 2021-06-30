living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير هامّ من فهمي و"إلّا فإنّ خللاً كبيراً سيحدث"!

30
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، أنّ "الوضع الحالي لم يعد يتحمّل مزيداً من الترقيع"، مشدّداً على أنّ مفتاح الحلول للأزمات الحالية هو تشكيل حكومة جديدة "وما عدا ذلك لف ودوران".

ونبّه فهمي في حديثٍ لـ"الجمهورية" ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، إلى أنّ "الأمن الإجتماعي بات عرضة لضغوط شديدة تحت وطأة الانهيار المتدرج، ونحن نفعل كل ما في وسعنا حتى يظل ممسوكاً، وقد نجحنا في ذلك حتى الآن، لكن العلاج الحقيقي والثابت سياسي وليس أمنياً، من خلال التوافق على تشكيل الحكومة أمس قبل اليوم".

وحذّر من أنّ "راتب العنصر في قوى الأمن الداخلي أصبح يعادل 60 دولاراً فقط"، لافتاً إلى أنه "باشر تسهيل خدمة العناصر في إطار التحسس بواقعهم الصعب".

وشدّد فهمي على أنّ "رفع الدعم نهائياً وكلياً يجب أن يكون مرفقاً بإجراءات احتوائية من قبيل اعتماد البطاقة التمويلية وتصحيح الرواتب، وإلّا فإنّ خللاً كبيراً سيحدث وسيترك تداعيات سلبية على الأرض".

وأكّد، أنّ "الأمن الكلاسيكي مضبوط، سواء على الحدود او في الداخل، ولست قلقاً من هذه الناحية، أما الأمن الإجتماعي فهو مشرّع على كل الاحتمالات وسط الظروف الحالية"، مشيراً إلى أنّ "من مسؤولية الدولة برمتها، وليس وزارة الداخلية حصراً، أن تمنع سقوطه".

ولفت إلى أنّ "الأمن الاجتماعي دقيق جداً، ولا تجوز المخاطرة به"، معتبراً انّ "الجيش الأميركي بقوته المعروفة لا يستطيع ضبطه إذا إنهار وأفلت من السيطرة، فكيف بنا نحن؟".

وقال فهمي: "لذا، علينا السعي بكل طاقتنا الى الحؤول دون انفجاره عبر المعالجة السياسية والاقتصادية الحكيمة".

وفي ما خصّ "أمن الليرة" الذي بات في مهبّ رياح الدولار، كشف فهمي أنّه "تمّ إقفال بعض المنصّات السوداء التي تتلاعب بالدولار، لكن هناك منصّات أخرى في الخارج لا نستطيع وقفها، نتيجة افتقارنا الى القدرة التقنية في هذا المجال، ووحدها الولايات المتحدة لديها الإمكانية التقنية لإقفال أي منصّة في العالم"، موضحاً أنّ "النيابة العامة التمييزية أرسلت كتاباً إلى السفارة الأميركية في بيروت تطلب فيه المساعدة على هذا الصعيد".

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout