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"تعرفة جديدة" للسرفيس!

30
JUNE
2021
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أشار ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، إلى أنّ "بعض الشركات المستوردة للمحروقات لم تسلّم محروقات للسوق يوم (أمس)، لإعتبارها أنّ هناك خطأ في احتساب التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة. وبعد التشاور مع المديرية العامة للنفط، أبلغت الأخيرة انّها ستتشاور في هذا الموضوع مع وزارة الطاقة".

ولفت أبو شقرا في حديثٍ لـ"الجمهورية" ضمن مقال للصحافية ايفا ابي حيدر، إلى أنّ "الخلاف يتركّز خصوصاً على عدم احتساب مصاريف الشركات من ضمن التسعيرة الجديدة".

وفي هذا السياق، كشف رئيس النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية مروان فياض في حديثٍ لـ"الجمهورية"، أنّه "بتعديل جدول تسعير المحروقات، يبدأ اعتباراً من اليوم اعتماد تسعيرة 8000 ليرة للسرفيس، استناداً الى دراسة أعدّتها النقابة، انطلاقاً من التسعيرة الجديدة".
وأضاف، "في حال وافق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على إعطاء 20 صفيحة بنزين للسائقين العموميين في الشهر بسعر 40 ألفاً للصفيحة، فيمكن عندها خفض التعرفة إلى ما بين 4000 الى 5000 ليرة، إلى جانب السماح للسائقين بشراء قطع الغيار وفق سعر دولار مدعوم أي 3900 ليرة، خصوصاً بعدما بدأ التجار باعتماد تسعيرة قطع الغيار وفق سعر صرف 20 الفاً للدولار".

وأكّد فياض أنّ "تعرفة تاكسي المطار سترتفع بدورها، على أن يصدر جدول التسعير اليوم".

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