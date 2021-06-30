عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 حزيران 2021

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الأخبار : عاملات المنازل: لبنانيّات محلّ الأجنبيّات... والاستغلال مستمر

آخر «إبداعات» سلامة: ثلث الودائع من الدولار إلى الليرة؟







الديار : رفع أسعار المحروقات يشعل أسعار السلع ولا يحل أزمة «الطوابير»

« الأعلى للدفاع» يستبق الانفجار الاجتماعي... ورسالة حريرية مزدوجة لباسيل وبري!

نداء الوطن : مشاورات أميركية - سعودية - فرنسية: مطلوب "قيادة حقيقية" في لبنان

"الأعلى للدفاع": نظّموا الفوضى!



اللواء : مجلس الدفاع يطلب من وزني دعم القوى الأمنية لمواجهة تردي الوضع المالي والاقتصادي!

«إغاثة لبنان» تحضر في اجتماع بلينكن وبن فرحان ولودريان.. وزيادة التغذية بالكهرباء موضع ترقب





البناء : الأسد للمحامين العرب: القوميّة هوية وانتماء… ولبيد يفتتح سفارة وقنصليّة في الإمارات / نصرالله وهنيّة يبحثان معادلات القدس تعادل حرباً إقليميّة… والمقاومة العراقيّة إلى التصعيد / بلينكن وبن فرحان ولودريان لتحريك المسار الحكوميّ… والبنزين متوفر إلى إعادة التسعير /





النهار : تنسيق أميركي فرنسي سعودي... وبري "محبط"



الجمهورية : الحريري يقترب من حسم قراراته



the daily star: Lebanon acts to prevent security breakdown



l'orient le jour : À Beyrouth, la rage et le desespoir à chaque coin de rue