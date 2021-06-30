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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 حزيران 2021

30
JUNE
2021
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 الأخبار : عاملات المنازل: لبنانيّات محلّ الأجنبيّات... والاستغلال مستمر

آخر «إبداعات» سلامة: ثلث الودائع من الدولار إلى الليرة؟

 

 


الديار : رفع أسعار المحروقات يشعل أسعار السلع ولا يحل أزمة «الطوابير»
« الأعلى للدفاع» يستبق الانفجار الاجتماعي... ورسالة حريرية مزدوجة لباسيل وبري!

 

 

 

 

نداء الوطن : مشاورات أميركية - سعودية - فرنسية: مطلوب "قيادة حقيقية" في لبنان
"الأعلى للدفاع": نظّموا الفوضى!

 

 

 


اللواء : مجلس الدفاع يطلب من وزني دعم القوى الأمنية لمواجهة تردي الوضع المالي والاقتصادي!
«إغاثة لبنان» تحضر في اجتماع بلينكن وبن فرحان ولودريان.. وزيادة التغذية بالكهرباء موضع ترقب

 

 

 



البناء : الأسد للمحامين العرب: القوميّة هوية وانتماء… ولبيد يفتتح سفارة وقنصليّة في الإمارات / نصرالله وهنيّة يبحثان معادلات القدس تعادل حرباً إقليميّة… والمقاومة العراقيّة إلى التصعيد / بلينكن وبن فرحان ولودريان لتحريك المسار الحكوميّ… والبنزين متوفر إلى إعادة التسعير /

 

 

 



النهار : تنسيق أميركي فرنسي سعودي... وبري "محبط"

 

 

 


الجمهورية : الحريري يقترب من حسم قراراته

 

 

 


the daily star: Lebanon acts to prevent security breakdown

 

 


l'orient le jour : À Beyrouth, la rage et le desespoir à chaque coin de rue

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