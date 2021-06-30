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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 حزيران 2021

30
JUNE
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

تتوافد أعداد من المراسلين الأجانب والمؤسسات التلفزيونية الدولية إلى بغداد ما يوحي بوجود توقعات ومعلومات بتطوّرات ساخنة ويطلب جميع الوافدين تصاريح تخوّله الوصول إلى الحدود مع سورية ويتعاقد مع شركات حماية لتأمين التنقل في المناطق الخطرة.

 

خفايا

قال مسؤول ماليّ إن تركيب مصفاة للنفط توفّر حاجات السوق اللبنانيّة يتيح الحصول على نفط خام كهبة أو سلفة طويلة المدى ما يوفر الحاجات النفطيّة للسوق وحاجات كهرباء لبنان من الفيول، والأهم أنه يخفّف الضغط على الدولار بنسبة 50% ما يسمح بالسيطرة على سوق الصرف.

 

 

 


نداء الوطن : خفايا

يضغط "حزب الله" و"حركة أمل" على وزارة الداخلية من أجل ان تصدر لمئات من محازبيهما بطاقات تطوع في الدفاع المدني، بهدف الاستفادة من البطاقات التمويلية على حساب عموم الفقراء اللبنانيين.

 

تبين ان قرار رفع الحجز عن البواخر التركية قد تضمن فقرة شرطية تنص على وجوب قيام الشركة بتشغيل البواخر تحت طائلة تشغيلها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
بات بحكم الثابت دبلوماسياً أن لبنان بات في عهدة تجاذب دولي، فضلاً عن التجاذب الإقليمي!


غمز
طلب مرجع كبير دراسة مالية رسمية حول كلفة البطاقة التمويلية، ليبنى على الشيء مقتضاه.


لغز
طلب من عناصر منظمة تجنّب خطوط التماس القديمة تحت أي اعتبار، منعاً لأي توترات لا تفيد الاستقرار والسياحة في هذا الظرف.

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